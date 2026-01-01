керлинг

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Командная спортивная игра на ледяной площадке
Факт
Возник в Шотландии в начале XVI в.
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Состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022