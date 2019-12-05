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Калиду Кулибали
№26
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 июня 1991 (28) лет
Рост
195
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Сумасшествие в Турине. «Наполи» отыграл 3 мяча у «Ювентуса», но проиграл из-за дурацкого автогола
#Серия А
01 сентября 2019, 00:16
Кулибали больше всех страдал от расизма. Теперь он наконец-то все рассказал
#Калиду Кулибали
27 июня 2019, 22:35