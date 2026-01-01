Сборная России (хоккей)

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Хоккей
Канада обыграла Россию в финале МЧМ
#Хоккей
Хоккей
Задоров вызван в сборную России
#Никита Задоров
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Евротура
#Евгений Кузнецов