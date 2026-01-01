Вячеслав Грецкий

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Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция
#КХЛ
На Матч звезд КХЛ попал Грецкий. Это игрок худшей команды лиги, которого продвигали из-за фамилии
#Вячеслав Грецкий