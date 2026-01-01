Пекка Ринне

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Вратарь «Нэшвилла» Ринне завершил карьеру. Он провел в НХЛ 15 сезонов – все в одном клубе
#Нэшвилл
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В НХЛ вратарь забил гол. Это случилось впервые с 2013 года
#НХЛ