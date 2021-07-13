Пекка Ринне завершил игровую карьеру в 38 лет:

В общей сложности Ринне провел в НХЛ 15 сезонов. Все – в «Нэшвилле».

Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/06, но за три года провел три матча. В основном он выступал тогда за фрам-клуб «Нэшвилла» в АХЛ.

Свой первый полноценный сезон за основу он отыграл в 2008-2009 годах.

Ринне завершил карьеру с рекордами клуба в регулярном сезоне по:

Количеству игр (683)

Матчах в старте (667)

Победам (369)

Матчам без пропущенных шайб (60)

Сейвам (17 627)

А также установил рекорды «Нэшвилла» в плей-офф по числу матчей (89) и победам (45). В 2017 году играл с финале плей-офф, но «Нэшвилл» проиграл «Питтсбургу».

Он четырежды становился финалистом голосования «Везина Трофи» за приз лучшему вратарю НХЛ и один раз победил в нем (2018).

Генеральный менеджер «Нэшвилла» назвал его «лицом франшизы». «Он сыграл огромную роль в том, что «Нэшвилл» стал большим, чем хоккейный клуб».