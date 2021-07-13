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Пекка Ринне
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#Нэшвилл #НХЛ #Пекка Ринне

Вратарь «Нэшвилла» Ринне завершил карьеру. Он провел в НХЛ 15 сезонов – все в одном клубе

2 часа назад

Пекка Ринне

сайт «Нэшвилла»

Пекка Ринне завершил игровую карьеру в 38 лет:

  • В общей сложности Ринне провел в НХЛ 15 сезонов. Все – в «Нэшвилле».
  • Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/06, но за три года провел три матча. В основном он выступал тогда за фрам-клуб «Нэшвилла» в АХЛ.
  • Свой первый полноценный сезон за основу он отыграл в 2008-2009 годах.

Ринне завершил карьеру с рекордами клуба в регулярном сезоне по:

  • Количеству игр (683)
  • Матчах в старте (667)
  • Победам (369)
  • Матчам без пропущенных шайб (60)
  • Сейвам (17 627)

А также установил рекорды «Нэшвилла» в плей-офф по числу матчей (89) и победам (45). В 2017 году играл с финале плей-офф, но «Нэшвилл» проиграл «Питтсбургу».

Он четырежды становился финалистом голосования «Везина Трофи» за приз лучшему вратарю НХЛ и один раз победил в нем (2018).

Генеральный менеджер «Нэшвилла» назвал его «лицом франшизы». «Он сыграл огромную роль в том, что «Нэшвилл» стал большим, чем хоккейный клуб».

Источник:
сайт «Нэшвилла»
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