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Пекка Ринне
Вратарь «Нэшвилла» Ринне завершил карьеру. Он провел в НХЛ 15 сезонов – все в одном клубе
2 часа назад
Пекка Ринне завершил игровую карьеру в 38 лет:
- В общей сложности Ринне провел в НХЛ 15 сезонов. Все – в «Нэшвилле».
- Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/06, но за три года провел три матча. В основном он выступал тогда за фрам-клуб «Нэшвилла» в АХЛ.
- Свой первый полноценный сезон за основу он отыграл в 2008-2009 годах.
Ринне завершил карьеру с рекордами клуба в регулярном сезоне по:
- Количеству игр (683)
- Матчах в старте (667)
- Победам (369)
- Матчам без пропущенных шайб (60)
- Сейвам (17 627)
А также установил рекорды «Нэшвилла» в плей-офф по числу матчей (89) и победам (45). В 2017 году играл с финале плей-офф, но «Нэшвилл» проиграл «Питтсбургу».
Он четырежды становился финалистом голосования «Везина Трофи» за приз лучшему вратарю НХЛ и один раз победил в нем (2018).
Генеральный менеджер «Нэшвилла» назвал его «лицом франшизы». «Он сыграл огромную роль в том, что «Нэшвилл» стал большим, чем хоккейный клуб».
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