Линус Умарк

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Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах
#КХЛ