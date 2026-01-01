Кэри Прайс

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Звезда «Монреаля» обожает родео и дикую природу: скачет на лошадях, кидает лассо, носит ковбойскую шляпу, после вылетов уходит в лес
#Кэри Прайс
Самый дорогой вратарь НХЛ отыграет сезон в шлеме киборга. Работа над ним заняла 250 часов 🤖
#Кэри Прайс
Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку
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#Кэри Прайс
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