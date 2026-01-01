Кэм Тэлбот

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Хоккей
Шестеркин выиграл уже пять матчей в НХЛ – это повторение лучшего старта вратарской карьеры в «Рейнджерс»
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Вратарь «Калгари» Тэлбот проиграл драку, а потом оправдывался перед женой
#Кэм Тэлбот