Иван Проворов

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Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года
#Иван Проворов
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
Хоккей
Шикарный гол русского защитника в НХЛ: финт, бросок, победа в овертайме
#Иван Проворов