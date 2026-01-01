Флориан Элиас

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Хоккей
Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
#Германия U20
Хоккей
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
#Данил Башкиров