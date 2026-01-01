Фил Эспозито

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Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
#Тампа-Бэй
Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
#НХЛ