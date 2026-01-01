Эрик Карлссон

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Забить после паса рукой – и это финал Запада
#НХЛ
Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца
#НХЛ
#НХЛ