Джон-Джейсон Петерка

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Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
#Германия U20
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021