Дмитрий Воронков

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КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ
#Дмитрий Воронков