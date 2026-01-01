Брэд Маршанд

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Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
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#НХЛ
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В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
#НХЛ