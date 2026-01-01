Артур Ахтямов

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Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией
#МЧМ-2021