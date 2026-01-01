Алексис Лафренье

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Хоккей
Лафренье – самый молодой игрок в истории НХЛ, забивший в овертайме
#Алексис Лафренье
Хоккей
«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
#НХЛ