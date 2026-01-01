Александр Романов

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Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии
#Александр Романов
Хоккей
Романов забил первый гол в третьем матче НХЛ
#Александр Романов
Хоккей
Романов сделал ассист за «Монреаль» в дебютном матче НХЛ
#Александр Романов
Хоккей
Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка
#Александр Романов
Хоккей
Романов подписал контракт с «Монреалем»
#Александр Романов