Торпедо НН

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Хоккейное «Торпедо» подписало 32-летнего генменеджера и обновило контракт тренера
#Торпедо НН
Хоккей
Нового хоккеиста «Торпедо» встретили в костюме черепашки-ниндзя. Фамилия спортсмена – Шредер
#КХЛ