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#Торпедо НН #КХЛ #Хоккей

Хоккейное «Торпедо» подписало 32-летнего генменеджера и обновило контракт тренера

29 апреля 2020, 22:47

Пост генменеджера занял Максим Гафуров. Раньше он работал:

• На руководящих должностях в компании «Газпромнефть», корпорации «Спецзащита» и IT-компаниях

• С 2018 года – директором по развитию в Instat, где занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.

Главный тренер Дэвид Немировски продлил контракт еще на один сезон – третий по счету для него в «Торпедо». В прошлом сезоне клуб стал восьмым в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф 0-4 ЦСКА.

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