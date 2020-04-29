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Хоккейное «Торпедо» подписало 32-летнего генменеджера и обновило контракт тренера
29 апреля 2020, 22:47
Пост генменеджера занял Максим Гафуров. Раньше он работал:
• На руководящих должностях в компании «Газпромнефть», корпорации «Спецзащита» и IT-компаниях
• С 2018 года – директором по развитию в Instat, где занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.
Главный тренер Дэвид Немировски продлил контракт еще на один сезон – третий по счету для него в «Торпедо». В прошлом сезоне клуб стал восьмым в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф 0-4 ЦСКА.
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