Динамо Рига

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КХЛ из-за ковида отменила матч 23 января. Теперь в лиге гарантированно не будет игр до олимпийской паузы
#КХЛ
Хоккей
Рижское «Динамо» отказалось играть с ЦСКА резервом. Основа на карантине, результат – техническое поражение
#Динамо Рига
Хоккей
«Сибирь» победила рижское «Динамо», проигрывая 0:3 к 50-й минуте
#КХЛ
Хоккей
У семи игроков «Нефтехимика» подозрение на коронавирус. Игра с рижским «Динамо» перенесена
#Нефтехимик
Хоккей
В матче рижского «Динамо» снова заменены арбитры из-за коронавируса
#Динамо Рига
Хоккей
КХЛ из-за коронавируса заменила арбитров матча «Динамо» Рига – «Барыс»
#КХЛ