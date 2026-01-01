Анахайм

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Футбольный гол в НХЛ – игрок идеально навесил (!) на клюшку партнера
#НХЛ
Клуб НХЛ предложил всем фанатам бесплатное пиво. Только вот на стадионе никого не было
#Анахайм