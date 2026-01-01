Фрэнк Синатра

Годы жизни
1915-1998
Инфо
Американский певец, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер
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Материалы
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола
Секреты караоке: как набрать 100 баллов, почему в Филиппинах убивали за исполнение Синатры, какие песни чаще всего поют в России
#Караоке