Франсиско Хенто
Годы жизни
1933-2022
Достижения
6-кратный победитель Кубка европейских чемпионов
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Умер бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто. Это единственный шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов
#Реал