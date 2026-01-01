Франсиско Хенто

Годы жизни
1933-2022
Достижения
6-кратный победитель Кубка европейских чемпионов
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Футбол
Умер бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто. Это единственный шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов
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