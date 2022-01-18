Умер бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто. Это единственный шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов

Почетный президент «Реала» и его бывший игрок Франсиско Хенто умер в возрасте 88 лет. Клуб объявил о факте смерти, но не раскрыл ее причины.

«Реал» в пресс-релизе назвал его «одной из величайших легенд клуба и мирового футбола».