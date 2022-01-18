Реал
Франсиско Хенто
Умер бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто. Это единственный шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов
2 часа назад
Почетный президент «Реала» и его бывший игрок Франсиско Хенто умер в возрасте 88 лет. Клуб объявил о факте смерти, но не раскрыл ее причины.
«Реал» в пресс-релизе назвал его «одной из величайших легенд клуба и мирового футбола».
- Хенто выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год. Провел 600 матчей и забил 182 гола.
- Это единственный футболист, который шесть раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (с 1992 года называется Лигой чемпионов).
- Среди других его трофеев – 12 чемпионств в Испании, два Кубка Испании.
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