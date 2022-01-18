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Франсиско Хенто
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#Реал #Франсиско Хенто

Умер бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто. Это единственный шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов

2 часа назад

сайт «Реала»

Почетный президент «Реала» и его бывший игрок Франсиско Хенто умер в возрасте 88 лет. Клуб объявил о факте смерти, но не раскрыл ее причины.

«Реал» в пресс-релизе назвал его «одной из величайших легенд клуба и мирового футбола».

  • Хенто выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год. Провел 600 матчей и забил 182 гола.
  • Это единственный футболист, который шесть раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (с 1992 года называется Лигой чемпионов).
  • Среди других его трофеев – 12 чемпионств в Испании, два Кубка Испании.
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Источник:
«Реал»
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