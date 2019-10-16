Сегунда B

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3-й по силе футбольный дивизион Испании
Дата основания
1977 г.
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Испанский клуб выступает на пресс-конференциях с огромной стопкой бекона – это от спонсора, который размещает мясо даже на форме
#Сегунда B
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике