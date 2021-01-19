Сегунда B

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3-й по силе футбольный дивизион Испании
Дата основания
1977 г.
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Клуб третьей испанской лиги стал первым в мире, кто подписал игрока за криптовалюту
#Давид Барраль