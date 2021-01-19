Клуб третьей испанской лиги стал первым в мире, кто подписал игрока за криптовалюту

Главная особенность трансфера – он был оплачен криптовалютой с помощью сервиса CRIPTAN, который недавно стал спонсором клуба. Точная стоимость сделки неизвестна. Transfermarkt оценивает Барраля в сто тысяч евро.

К тому же, при переходе в «Интернасьонал» он был свободным агентом. Как именно при подписании контракта была задействована криптовалюта, клуб не уточнил.