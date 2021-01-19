Давид Барраль
Футбол
Сегунда B
Интернасьонал де Мадрид
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Клуб третьей испанской лиги стал первым в мире, кто подписал игрока за криптовалюту
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Главная особенность трансфера – он был оплачен криптовалютой с помощью сервиса CRIPTAN, который недавно стал спонсором клуба. Точная стоимость сделки неизвестна. Transfermarkt оценивает Барраля в сто тысяч евро.
К тому же, при переходе в «Интернасьонал» он был свободным агентом. Как именно при подписании контракта была задействована криптовалюта, клуб не уточнил.
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