Давид Барраль
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Интернасьонал де Мадрид
#Давид Барраль #Футбол #Сегунда B #Интернасьонал де Мадрид
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Клуб третьей испанской лиги стал первым в мире, кто подписал игрока за криптовалюту

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Клуб Сегунды Б (третья испанская лига) «Интернасьонал де Мадрид» объявил о трансфере Давида Барраля (37 лет, играл в «Гранаде» и «Леванте»).

Главная особенность трансфера – он был оплачен криптовалютой с помощью сервиса CRIPTAN, который недавно стал спонсором клуба. Точная стоимость сделки неизвестна. Transfermarkt оценивает Барраля в сто тысяч евро.

К тому же, при переходе в «Интернасьонал» он был свободным агентом. Как именно при подписании контракта была задействована криптовалюта, клуб не уточнил.

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