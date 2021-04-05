Лига 2

Дата основания
1933 г.
Наиболее титулованные клубы
Гавр, Нанси (по 5)
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#Ребекка Уэлч
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#коронавирус