Евро-1996

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Итоги России в отборе на Евро – через цифры. Внутри много рекордов
#Россия
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
Умер Леннарт Юханссон. Он создал современную Лигу чемпионов, боролся против расизма и продвигал хоккей с мячом
#Леннарт Юханссон