ЧМ-1990

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«Если можешь – не выходи из дома». Популярный экс-вратарь Игита связал призыв c легендарной ошибкой в игре ЧМ
#Рене Игита
Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
#Диего Марадона