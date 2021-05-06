чемпионат Швейцарии

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Окровавленная свиная голова под офисом – так фанаты «Базеля» воюют с клубом. Они жгут чучело президента и подделывают заказы
#Базель
Знакомый сюжет: из-за ковида «Цюрих» сыграет с «Базелем» молодежкой. Но клуб сам этого хочет
#Цюрих