чемпионат Швейцарии

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В Швейцарии разрешат играть без зрителей с 8 июня
#чемпионат Швейцарии
Футбол
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
#Сейду Думбия