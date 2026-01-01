Станислав Сухина

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Футбол
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
#Станислав Сухина
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую
#Станислав Сухина