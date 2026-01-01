Станислав Сухина

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Сухина уже трижды нарушал правила общения с судьями. Почему он еще в «Локо» и чем он там занимается
#Станислав Сухина
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин