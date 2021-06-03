Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития

Станислав Сухина уйдет из «Локомотива» после четырех лет работы. Клуб еще не подтверждал это официально, но об уходе пишут сразу несколько спортивных изданий: Sport24, «Чемпионат» и «СЭ».

Обновление: «Локомотив» подтвердил уход Сухины.

Кроме Сухины из «Локомотива» уйдут работники медштаба основной команды.

«СЭ» пишет, что уход Сухины связан с изменением стратегии развития «Локомотива». В июне у него истекает контракт, и клуб не продлит его. В разговорись со Sport24 Сухина сказал, что не знает о решении «Локомотива». Место Сухины займет переводчик Мурат Сасиев, пишет «Чемпионат».

Сухина известен как арбитр ФИФА, который работал на матчах чемпионата России с 2001 по 2012 год.

После завершения карьеры работал в РФС, с 2017-го – в «Локомотиве».

При нем клуб трижды выиграл Кубок России и один раз – чемпионат.

Одна из наиболее резонансных ситуаций с участием Сухины произошла в апреле 2021-го. Тогда он зашел в судейскую комнату перед матчем «Локомотива» и «Спартака» и нарушил таким образом регламент. Из-за этого «Локомотив» провел матч на нейтральном поле.