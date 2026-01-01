Жорди Фарре

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Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума
#Жозеп Бартомеу