Жак-Анри Эйро

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Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
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#Марсель
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