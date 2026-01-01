Юрий Дудь

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«Мы делали заголовки: «Кто-то ядерно пернул на скамейке «Реала». Как Eurosport.ru сиял, влиял на спортивные медиа и все это придумал
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#Eurosport
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Каналу «вДудь» исполнилось пять лет. Главные цифры феномена: 142 выпуска, 62 видео с +10 млн просмотров и другие
#ВДудь
Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
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#музыка
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