Питер Лим

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Фанат «Валенсии» нанял мексиканцев с гитарами. Они пришли к кафе и доставали песнями президента клуба
#Валенсия
Марселино сказал, что был уволен из «Валенсии» из-за победы в Кубке. Это как?
#Марселино