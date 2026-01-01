Никита Данченков

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Футбол
Широков получил 100 часов общественных работ за избиение судьи. Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей
#Роман Широков
Футбол
«Рукоприкладство – недопустимая херня». Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин – о поступке Широкова
#Роман Широков