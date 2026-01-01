Клаудио Лотито

Лента
Материалы
«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
#Лацио