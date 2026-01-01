Хавьер Рибалта

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Футбол
Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»
#Хавьер Рибалта
Футбол
Рибалта официально покинул «Зенит»
#Хавьер Рибалта
Футбол
Рибалта уходит из «Зенита»
#Хавьер Рибалта