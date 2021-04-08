Хавьер Рибалта
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Рибалта официально покинул «Зенит»
08 апреля, 18:04
«Зенит» поблагодарил спортивного директора Хавьера Рибалту за сотрудничество.
«Немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», – сказал Рибалта.
Рибалта пришел в «Зенит» летом 2018 года. За следующие 2,5 года клуб выиграл Кубок и Суперкубок России, а также взял два чемпионских титула.
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