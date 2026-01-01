Беппе Маротта

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«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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#Ювентус
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Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом
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#Интер
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