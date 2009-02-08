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Матч-центр
Моя команда
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 16
Росси 67
2:1
Матч завершен
Нумансия
Сория
Аранда 40
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
8 февр. 2009, 19:00 МСК
8.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
65
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
65
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
16'
67'
16', 67'
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Вента
Хави Вента
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
0
Касорла
Санти Касорла
0
Пирес
Робер Пирес
0
Фернандес
Матиас Фернандес
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
74
0
Брит
Горка Брит
84
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
76
0
Аранда
Карлос Аранда
40'
40'
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Марио
Мартинес Марио
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо