Матч завершен
Нумансия
Сория
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
21 сент. 2008, 18:00 МСК
21.09.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы