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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
19 апр. 2015, 20:00 МСК
19.04.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
18
Коста
Хауме Коста
90
24
Байи
Эрик Байи
90
4
Пина
Томас Пина
90
17
Черышев
Денис Черышев
76
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
66
8
Уче
Икечукву Уче
60
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
23
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
3
Йокич
Боян Йокич
22
Рукавина
Антонио Рукавина
6
Джонатан
Джонатан
19
Гомес
Мойзес Гомес
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
76
23
Гомес
Абель Гомес
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
15
Дэйвид
Дэйвид
90
10
Картабия
Федерико Картабия
59
32
Бебе
Бебе
90
28
Андоне
Флорин Андоне
81
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
7
Росси
Фаусто Росси
20
Сукулини
Бруно Сукулини
6
Лусо
Лусо
9
Элдон
Элдон
14
Гилас
Набиль Гилас